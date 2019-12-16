الجيش الليبي: إصابة وزير داخلية الوفاق بإطلاق نار على موكبه بمصراتة
08:19 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
طرابلس- (أ ش أ):
أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراتة.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي، إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية على يد عناصر من الميليشيات المسلحة، تحمله المسؤولية عن هزائمها أمام الجيش الليبي، حسبما أفادت قناة" العربية الإخبارية" اليوم الاثنين.
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