أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الجيش الليبي: إصابة وزير داخلية الوفاق بإطلاق نار على موكبه بمصراتة

08:19 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
الجيش الليبي: إصابة وزير داخلية الوفاق بإطلاق نار على موكبه بمصراتة

ليبيا - أرشيفية

طرابلس- (أ ش أ):

أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراتة.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي، إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية على يد عناصر من الميليشيات المسلحة، تحمله المسؤولية عن هزائمها أمام الجيش الليبي، حسبما أفادت قناة" العربية الإخبارية" اليوم الاثنين.

هذا المحتوى من

ليبيا طرابلس مصراتة حكومة الوفاق

الخبر التالى:

مقتل 3 وفقدان 7 آخرين في انهيار مبنى جنوب الفلبين جراء زلزال قوي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان