أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الأردن يحبط مخططًا إرهابيًا لخلية مؤيدة لتنظيم "داعش"

12:01 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
الأردن يحبط مخططًا إرهابيًا لخلية مؤيدة لتنظيم "داعش"

الشرطة الأردنية

عمان - (أ ش أ):

أحبطت السلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من أربعة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن السلطات الأردنية كشفت أن أفراد الخلية الذين تم إلقاء القبض عليهم في أغسطس الماضي كانت مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة في محافظة معان جنوب الأردن.

هذا المحتوى من

Asha
الأردن مخطط إرهابي خلية ارهابية

الخبر التالى:

اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات الحوثية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان