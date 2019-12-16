الأردن يحبط مخططًا إرهابيًا لخلية مؤيدة لتنظيم "داعش"

عمان - (أ ش أ):

أحبطت السلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من أربعة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن السلطات الأردنية كشفت أن أفراد الخلية الذين تم إلقاء القبض عليهم في أغسطس الماضي كانت مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة في محافظة معان جنوب الأردن.