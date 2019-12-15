وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته الكولومبية التطورات الإقليمية

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم في أبوظبي، مع وزيرة العلاقات الخارجية في كولومبيا كلوديا بلوم دي باربيري سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.