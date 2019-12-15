أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته الكولومبية التطورات الإقليمية

11:50 م الأحد 15 ديسمبر 2019
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته الكولومبية التطورات الإقليمية

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم في أبوظبي، مع وزيرة العلاقات الخارجية في كولومبيا كلوديا بلوم دي باربيري سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

عبد الله بن زايد آل نهيان أبوظبي الإمارات

الخبر التالى:

مفوضة أوروبية تحذر من احتياج الإنترنت لقدر هائل من الكهرباء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:صاروخية السولية تعبر الحدود وتقود الأهلي لاستعادة صدارة الدوري (اضغط هنا)