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الوزير البريطاني للبريكست: لا استفتاء ثان حول استقلال اسكتلندا

11:17 م الأحد 15 ديسمبر 2019
الوزير البريطاني للبريكست: لا استفتاء ثان حول استقلال اسكتلندا

لندن - (د ب أ):

استبعد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، مايكل جوف اليوم الأحد، اجراء استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن جوف قوله إن رئيس الوزراء البريطاني على طريق تصادمي مع رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستورجن التي قالت ان بلادها في حاجة لاجراء استفتاء جديد بشان استقلالها عن المملكة المتحدة من عدمه.

كانت اسكتلندا قد فشلت في تحقيق هدف الاستقلال في استفتاء جرى في خريف العام.2014.

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