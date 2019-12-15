أردوغان يهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وتستخدم القوات الأمريكية قاعدة إنجرليك التركية. ويبرز موقع القاعدة الاستراتيجي القريبة من سوريا والبحر الأبيض المتوسط وروسيا ما جعل لها قيمة عالية وخصوصا لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبر تركيا عضوا به.

وزعم أردوغان، في حوار مع فضائية "تي آر تي" التركية، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي اعترف بالإبادة الأرمنية، خطوة "سياسية بحته لا وزن لها".

وتبنى الكونجرس الأمريكي منذ أيام، قرارًا يعترف بإبادة الأرمن التي وقعت قبل نحو 100 عام على يد جنود الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، وبموجب القرار الذي تبناه الكونجرس فمن المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة على تركيا بشأن إبادة الأرمن.

وفي 30 أكتوبر الماضي، انضمت الولايات المتحدة، إلى الدول المعترفة بإبادة الأرمن، بعد تصويت أغلبية مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بواقع 405 صوت مقابل رفض 11 صوت فقط.