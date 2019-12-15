"أوتشا": زيادة عدد إصابات الأمراض المعدية في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية (أوتشا) في السودان، زيادة عدد إصابات الأمراض المعدية في السودن، لافتا إلى الإبلاغ عن المزيد من حالات الاشتباه بالإصابة بـ (الدفتريا، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، والشيكونغونيا) في جميع أنحاء السودان.

وأوضح مكتب (أوتشا)- في بيان اليوم الأحد- أنه تم الإبلاغ عن 72 حالة من الدفتيريا، منها 12 وفاة، إضافة إلى 3974 إصابة بحمى الضنك، منها 11 وفاة، و 368 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع، منها 11 وفاة، و238 إصابة بداء الشيكونغونيا، منها 5 وفيات، إضافة إلى 344 حالة إصابة بالكوليرا، منها 11 وفاة.

وأشار إلى أن حالات التفشي هذه أتت بعد موسم الأمطار والفيضانات التي أدت إلى تفاقم بعض العوامل التي ساهمت في ظهور هذه الأمراض، مضيفا أن السلطات الحكومية والشركاء في المجال الإنساني، تستجيب بفعالية لهذه التفشيات في جميع أنحاء البلاد، حيث تقدم المساعدات الصحية واللقاحات المناسبة وتدخلات مكافحة ناقلات الأمراض.