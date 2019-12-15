البحرين تعلن تأييد جهود مصر لإعادة الأمن في ليبيا

أكدت مملكة البحرين، دعمها لمصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومساندتها للجهود الدؤوبة والمتواصلة لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.

وأكد بيان لوزارة الخارجية البحرينية، نشر على موقعها الرسمي، أن المملكة تؤيد جهود مصر لإعادة الأمن والسلم في ليبيا، فضلًا عن تأييد كل ما من شأنه الحفاظ على أمن ليبيا،

وقال البيان: "تشدد مملكة البحرين على دعمها لمساعي جمهورية مصر العربية الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن القاهرة رفضت التدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم أن القضية الليبية تمس الأمن القومي المصري.

وقال في كلمة بمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد: "كان الأولى التدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك"، مؤكدًا: "مصر حتى في اختلافها في أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر".

وأكد الرئيس السيسي، أن حكومة الوفاق الليبية، أصبحت "أسيرة" للميليشيات والجماعات الإرهابية.

وأوضح أن الحكومة الليبية غير قادرة على أن تكون لها إرادة حقيقية، لأنها "أسيرة للميلشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.