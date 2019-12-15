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خلال لقائه نتنياهو.. نجل رئيس البرازيل: سننقل سفارتنا إلى القدس في 2020

08:30 م الأحد 15 ديسمبر 2019
خلال لقائه نتنياهو.. نجل رئيس البرازيل: سننقل سفارتنا إلى القدس في 2020

نجل الرئيس البرازيلي أدواردو بولسونارو

القاهرة – مصراوي:

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البرازيلي، نجل الرئيس البرازيلي، أدواردو بولسونارو، أن بلاده تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في العام 2020.

ونقلت الصفحة الرسمية، لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن بولسونارو، تأكيده أن بلاده تعتزم إدراج حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب.

يأتي ذلك على هامش افتتاح اليوم الأحد، مكتب التجارة البرازيلي في القدس، بمشاركة بنيامين نتنياهو، وقرينته سارة.

وكان الرئيس البرازيلي، جير بولسونارو، أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في موقف معادي لما يطالب به المجتمع الدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب العام الماضي، أن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة أثارت سخط وغضب دولي ضد الولايات المتحدة.

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