السعودية: نحو 10 ملايين عامل أجنبي بالمملكة

الرياض (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد أن عدد الأجانب العاملين في المملكة بلغ 9.83 مليون عامل، مشيرة الى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 12 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2019

وقالت الهيئة في بيان إن "نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5.8 في المئة وبين الإناث 30.8 في المئة.

واوضحت النتائج أن جملة عدد المشتغلين بالمملكة بلغ 12.93 مليون فرد.

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 10.6 مليون فرد، بنسبة 82 في المئة من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 18%.

وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين الأجانب البالغ 9.83 مليون عامل يمثلون 76 في المئة من إجمالي المشتغلين بالمملكة.

فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 3.1 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 في المئة من الإجمالي.