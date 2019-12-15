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رئيس الجزائر الجديد يؤدي اليمين قبل نهاية الأسبوع

06:30 م الأحد 15 ديسمبر 2019
رئيس الجزائر الجديد يؤدي اليمين قبل نهاية الأسبوع

الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون

الجزائر (د ب أ)
قال التلفزيون الرسمي في الجزائر إن عبد المجيد تبون الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن تبون سيباشر مهامه الرئاسية مع مطلع الأسبوع المقبل.

وتقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري.

وتنص المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن المجلس الدستوري لديه مهلة 10 أيام من ايداع محاضر اللجان الانتخابية لإعلان قراره النهائي.

عبد المجيد تبون الجزائر انتخابات الجزائر

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