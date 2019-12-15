استطلاع: 50 % من الناخبين الأمريكيين يؤيدون مساءلة عزل ترامب

واشنطن- (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد أن 50 بالمائة من المواطنين الأمريكيين يرغبون في مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60 بالمائة و24 بالمائة إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين.

وقال 53 بالمائة إن ترامب أساء استخدام سلطته.

وشمل الاستطلاع عينة من ألف ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء.