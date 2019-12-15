"10 دقائق صلاة".. قادة منطقة الساحل ينحنون أمام أضرحة هجوم النيجر

نيامي- (أ ف ب):

انحنى رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس، الأحد، في نيامي أمام أضرحة الجنود الذين قتلوا في الهجوم الدامي الثلاثاء في النيجر، وذلك قبل عقد قمتهم الاستثنائية في هذا البلد.

وقال رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس في ختام مراسم لعشر دقائق وصلاة "جئنا نقدم تعازينا لشعب النيجر" و"نشجع" جيش النيجر.

وأعلن رؤساء مجموعة الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد)، أمس السبت، قمة استثنائية من أجل "التشاور" بعد الهجوم الأكثر دموية في هذا البلد الفقير.

ونفّذ مئات الجهاديين الثلاثاء هجوماً استمرّ ساعات عدة على معسكر إيناتس في غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي ما أسفر عن 71 قتيلاً من الجنود وعدد من المفقودين وتسبب بنكسة غير مسبوقة للجيش النيجري.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم بحسب موقع "سايت" الأمريكي، معلنا ان "جنود الخلافة هاجموا قاعدة ايناتيس العسكرية (...) وسيطر المجاهدون عليها لساعات عدة"، لافتا الى سقوط "مئة قتيل" في صفوف الجيش النيجري.

وتتكرر هجمات الجهاديين في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم تشكيل قوة عسكرية إقليمية وانتشار آلاف الجنود الفرنسيين من قوة برخان إضافة الى عسكريين اميركيين.

وأعلنت النيجر الحداد الوطني ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد.

ويلتقي قادة دول مجموعة الساحل، الأحد، في قمة طارئة في نيامي للتشاور بعد هجوم ايناتيس وفق ما اعلنت مالي والنيجر.

وكان التشاور بين رؤساء مجموعة الساحل مقررا سلفا، قبل أن يشاركوا في قمة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنها أرجئت حتى يناير بعد هجوم ايناتيس.