سياسي نمساوي: تشكيل الحكومة الجديدة الشهر المُقبل

فيينا- (د ب أ):

أعلن المستشار النمساوي السابق، السياسي المحافظ زباستيان كورتس، الأحد، أن المحادثات الدائرة مع حزب الخضر لتشكيل حكومة جديدة في البلاد قد دخلت مراحلها الأخيرة، وأنه من المتوقع أن تنتهي الشهر القادم.

وكان حزب الشعب بزعامة كورتس تصدر الانتخابات التي جرت أواخر سبتمبر، كما حقق الخضر فوزا كبيرا.

وقال السياسي الشهير (33 عاما) لصحيفة "كوريير": "ستكون هناك حكومة في يناير".

بيد أنه أضاف أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء مفاوضات بشأن القضايا الرئيسية، مشددا على أنه سيتمسك بسياساته الخاصة بالموازنة وخفض الضرائب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأقر كورتس بأن الخضر أيضا يسعون إلى الوفاء بوعودهم الانتخابية.

وكان الائتلاف الحكومي السابق بقيادة كورتس، والذي ضم حزب الحرية، انهار في مايو بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الزعيم السابق لحزب الحرية هاينتس-كريستيان شتراخه، وهو يطلب من سيدة أعمال روسية مساعدة حزبه في الانتخابات مقابل منحها عطاءات حكومية في مجالات البنية التحتية والإعلام.