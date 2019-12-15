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من قمة كوالالمبور.. أردوغان يناقض قضايا العالم الإسلامي في ماليزيا

02:25 م الأحد 15 ديسمبر 2019
من قمة كوالالمبور.. أردوغان يناقض قضايا العالم الإسلامي في ماليزيا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أنقرة- (د ب أ):

ذكر مسؤولون، الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيحضر قمة تُعقد في ماليزيا، سيناقش فيها المشاركون المشكلات التي تجتاح العالم الإسلامي، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم.

وسيحضر اردوغان قمة كوالالمبور، المقررة يوميّ الاثنين والثلاثاء، بناء على دعوة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
وستناقش القمة قضايا مثل الاستقلال والتنمية والإدارة والهوية والثقافة والعدالة والحرية.

وسيحضر ممثلون من قطر وإيران وباكستان وإندونيسيا الحدث أيضا.

وتهدف قمة كوالالمبور لتحديد المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وتقديم حلول.

أردوغان قمة كوالالمبور أنقرة ماليزيا

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