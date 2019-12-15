مسؤول أوروبي سابق يدعو البولنديين للاحتجاج على الإصلاحات القضائية

وارسو- (د ب أ):

دعا رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك، البولنديين إلى الاحتجاج على إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، يتم الدفع بها من قبل حزب "القانون والعدالة" الحاكم.

وقال رئيس وزراء بولندا السابق لقناة "زيت" الإذاعية، الأحد: "لن يقاتل أحد في أوروبا بصورة أقوى من اجل استقلال الهيئة القضائية أكثر من البولنديين أنفسهم".

وأضاف توسك أن البولنديين لديهم "واجبا مدنيا" لحماية النظام القضائي من الدمار.

ويقود حزب "القانون والعدالة" القومي المحافظ تغييرات مثيرة للجدل للنظام القضائي في بولندا منذ عدة سنوات. وبدأت المفوضية الأوروبية العديد من إجراءات التعدي ضد الإصلاحات وأقامت دعاوي أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقضت المحكمة العليا البولندية في أوائل ديسمبر الجاري بأن غرفة تأديبية جديدة، تم إقامتها من قبل الحزب غير مؤهلة كمحكمة.

ودعا رئيس المحكمة العليا القضاة في الغرفة التأديبية للامتناع عن اتخاذ أي قرارات أخرى.

كان الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا، تحدث أمس السبت، لصالح احتجاجات جماعية إذا واصل حزب القانون والعدالة الحاكم إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل.

وغرد الرئيس الأسبق الحائز على جائزة نوبل والزعيم السابق لحركة تضامن، على حسابه عبر تويتر: "لا يمكن السماح مطلقا بتدمير النظام القضائي المستقل .. كفى تنازلات".

ودعا فاونسا إلى "مسيرة يشارك فيها أكثر من مليون شخص في وارسو"، وقال إنه سيكون في المقدمة.

جاءت تعليقات فاونسا في الوقت الذي دافع فيه ياروسلاف كاتشينسكي ، زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم عن خططه الخاصة بتوسيع نطاق المساءلة التأديبية للقضاة ، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء "بي إيه بي" أمس السبت .

وقال: "أتمنى أن يعمل هذا المشروع على وقف تدمير نظامنا القضائي".

وبموجب التشريع المقترح، لن يعد بوسع القضاة الانخراط في نشاط سياسي وإلا سيتم تخفيض رتبتهم الوظيفية أو حتى فصلهم.