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الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تمرينا عشكريا واسعا على الحدود مع لبنان

02:23 م الأحد 15 ديسمبر 2019
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تمرينا عشكريا واسعا على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه بصدد إطلاق تمرين عسكري موسع في المنطقة الشمالية، على الحدود مع لبنان.

وذكر على حسابه عبر تويت أن التمرين يتضمن تفجيرات و"حركة مكثفة" للقوات والمركبات والطائرات.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن التمرين المتوقع أن ينتهي ليلة الأربعاء، يهدف إلى ضمان جاهزية الجبهة الشمالية.

وكان جيش أطلق منتصف نوفمبر الماضي تمرينا عسكريا مفاجئا في المنطقة الشمالية أيضا.

الاحتلال الإسرائيلي تدريب عسكري لبنان

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