توقيع اتفاق منحة أمريكية للأردن بقيمة 745 مليون دولار

عمان- (أ ف ب):

وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة الأحد اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2019 لدعم الموازنة العامة للمملكة.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط وسام الربضي فيما وقعها عن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في الأردن جيم بارنهارت.

وقال الربضي خلال حفل التوقيع في مبنى رئاسة الوزراء إن "منحة الدعم النقدي المباشر لخزينة الدولة بقيمة 745 مليون دولار تأتي ضمن برنامج المساعدات للعام 2019 وسيتم إستغلالها في مشاريع تنموية ما سيساهم في الحد من عجز الموازنة".

واوضح إنه "بذلك يكون إجمالي المساعدات الإقتصادية الأميركية لعام 2019 حوالى مليار و150 مليون دولار"، مشيرا الى إنه "سيتم تحويل هذا المبلغ (لخزينة الدولة) قبل نهاية العام الحالي".

من جهته، أكد بارنهارت إن "الاتفاقية (...) شهادة على هذه العلاقة الدائمة وإيمان الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء عمر الرزاز بالإصلاح وقدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام".

ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.

وشهد الأردن تظاهرات تطالب بتحسين الرواتب نظرا لغلاء المعيشة.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يتجاوز ال40 مليار دولار.

وتؤوي المملكة نحو 650 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تجاوزت 10 مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات الخارجية وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.