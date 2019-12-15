تراجع شعبية مجلس الوزراء الياباني لأدى مستوى خلال عام

طوكيو- (د ب ا):

خلص استطلاع للرأي أجرته وكالة "كيودو نيوز"، إلى أن نسبة شعبية مجلس الوزراء الياباني بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي تراجعت لأدنى مستوى منذ عام، حيث شكك الكثير ممن شملهم الاستطلاع في تفسيرات آبي حول فضيحة تتعلق بمهرجان تفتح براعم الكرز الذي تموله الحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نسبة الشعبية تراجعت بنسبة 6 نقاط مئوية لتصل إلى 42.7 بالمائة، في حين ارتفعت نسبة عدم تأييد مجلس الوزراء إلى 43 بالمائة .

ويشار إلى أن الاستطلاع أجرى يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

وكانت المعارضة قد اتهمت آبي بإساءة إدارة أموال الدولة ومنح أنصاره دعوات لجولات سياحية خاصة في طوكيو لحضور المهرجان السنوي.

وتفاقمت الفضيحة في ظل تساؤلات حول ما إذا كان هناك أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة بين الحضور.

وشكك 84 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع في راوية آبي التي أدلى بها أمام البرلمان بشأن الحفل.

وعارض نحو 62 بالمائة تولى آبي رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي لفترة رابعة.