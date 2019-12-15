معلمة مصرية تتعرض للاعتداء في مدرسة بالكويت.. والسلطات تتحرك

القاهرة- وكالات:

تقدّمت مُعلمة مصرية ببلاغ إلى مركز شرطة جابر الأحمد بالكويت، واتهمت فيه وكيلتي المدرسة التي تعمل لديها بالاعتداء عليها بالضرب المُبرح، وسجلت قضية جُنحة وجرى تكليف السلطات بالبحث والتحرّي حول الواقعة، حسبما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي، قوله، إن المعلمة المصرية- التي لم يُكشف هويّتها- أحضرت تقاريرا طبية توضح الإصابات التي تعرضت لها، موضحًا أن التحقيقات لا تزال جارية.

فيما قال مصدر أمني كويتي ثانٍ، بحسب صحيفة "الأنباء"، أن البلاغ الذي تقدّمت به المُعلمة إلى رجال الأمن يُفيد بأن زميلتها اعتدت عليها بالضرب.

ومن المُقرر أن يتم استدعاء وكيلتي المدرسة، اليوم الأحد، وذلك للوقوف على إفادتهما بشأن البلاغ المُسجّل بعنوان "اعتداء بالضرب"، حسبما ذكرت "الأنباء" الكويتية.