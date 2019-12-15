الجامعة العربية: الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية يخفف حدة التوتر

القاهرة- (د ب أ):

أكدت الجامعة العربية، الأحد، أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الاسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية ، في بيان صحفي اليوم ، عن القلق ازاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخرا، وخاصةالصدامات التي حدثت أمس السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.

وأكد المصدر على أن الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأضاف المصدر أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الاسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان والبدء في اتخاذ الاجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الازمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.