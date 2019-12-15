هونج كونج تعلن اختفاء شخص عند نقطة تفتيش صينية

فيكتوريا- (أ ف ب):

أعلنت دائرة الهجرة في هونج كونج، الأحد، أنها تلقّت معلومات بشأن شخص فُقد على جسر يربط المدينة بمنطقة ماكاو حيث تقع نقطة تفتيش تابعة للشرطة الصينية.

ووردت أولى المعلومات عن اختفائه السبت عندما قال نجله لوسائل إعلام محلية إن والده بعث برسالة نصية قال فيها إنه تم اعتقاله أثناء مروره في جزيرة اصطناعية تديرها الشرطة الصينية وهو في طريقه إلى ماكاو، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وكان الرجل على متن حافلة بعد ظهر الجمعة تمر في شبكة الجسور والأنفاق التي تربط هونج كونج بماكاو ومدينة جوهاي في البر الصيني الرئيسي، وفق ما أفاد نجله.

وقال نجله لـ"كابل نيوز" طالبًا عدم الكشف عن هويته "كانت رسالته الأخيرة: تم توقيفي".

وتقع الجزيرة الاصطناعية في وسط "بيرل ريفر دلتا" في مياه البر الصيني الرئيسي.

وعادة ليست هناك نقطة تفتيش في المكان. لكن الشرطة الصينية أقامت نقطة فيها الأسبوع الماضي تضم أجهزة أشعة سينية وأخرى للتعرّف على الوجوه قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينج إلى ماكاو.

وقال متحدث باسم دائرة الهجرة لوكالة فرانس برس إن الدائرة "تلقّت طلبًا للمساعدة" بشأن أحد السكان "يشتبه بأنه فُقد (...) أثناء سفره إلى ماكاو عبر جسر هونج كونج-جوهاي-ماكاو".

وأضاف المصدر أن الدائرة تتواصل مع مكتب المدينة التجاري في مقاطعة جوانجدونج الصينية، المحاذية لماكاو.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في ماكاو قبل زيارة شي للاحتفال الجمعة بالذكرى الـ20 لتسليمها من البرتغال إلى الصين.

ومر مراسلو فرانس برس عبر نقطة التفتيش الأربعاء الماضي. وكانت تدار من قبل عشرات العناصر من فرقة التدخل السريع المدججين بالسلاح. وتم فحص أمتعة ووجوه ووثائق ركاب الحافلات.

وتأتي احتفالات ماكاو في وقت شهدت هونج كونج ستة أشهر من التظاهرات الضخمة المناهضة لبكين والتي تخللها العنف في كثير من الأحيان.

واندلعت التظاهرات للاحتجاج على خطة طرحتها حكومة هونج كونج وتم التخلي عنها لاحقًا تسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي حيث يرى كثيرون أن المحاكم التي يهيمن عليها الحزب الشيوعي تفتقد للشفافية.