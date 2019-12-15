مقتل 6 من مُسلحي طالبان واعتقال 6 آخرين في أفغانستان

سول- (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان، خلال عمليات شنتها في العاصمة كابول وثلاثة أقاليم، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر المسؤولون العسكريون، الأحد، أن القوات الخاصة قتلت ستة من مسلحي حركة طالبان ودمرت مخزن صغير للأسلحة، خلال مداهمة في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت ثلاثة من مسلحي طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة "محمود راقي" بإقليم كابيسا.

واعتقلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان خلال مداهمة في العاصمة كابول، حسب المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت مخزنا للأسلحة خلال مداهمة في منطقة شيندند بإقليم هيرات.

وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحا من حركة طالبان، خلال مداهمة منفصلة بمنطقة "جوريان" بإقليم هيرات.