أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

مقتل 6 من مُسلحي طالبان واعتقال 6 آخرين في أفغانستان

10:33 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
مقتل 6 من مُسلحي طالبان واعتقال 6 آخرين في أفغانستان

القوات الخاصة الأفغانية

سول- (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان، خلال عمليات شنتها في العاصمة كابول وثلاثة أقاليم، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر المسؤولون العسكريون، الأحد، أن القوات الخاصة قتلت ستة من مسلحي حركة طالبان ودمرت مخزن صغير للأسلحة، خلال مداهمة في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت ثلاثة من مسلحي طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة "محمود راقي" بإقليم كابيسا.

واعتقلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان خلال مداهمة في العاصمة كابول، حسب المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت مخزنا للأسلحة خلال مداهمة في منطقة شيندند بإقليم هيرات.

وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحا من حركة طالبان، خلال مداهمة منفصلة بمنطقة "جوريان" بإقليم هيرات.

القوات الخاصة الأفغانية حركة طالبان أفغانستان إقليم أوروزجان

الخبر التالى:

نيوزيلندا: فرق الإنقاذ تفشل في استعادة جثث ضحايا ثوران البركان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019.. (تغطية خاصة)