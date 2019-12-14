أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

فرق الإنقاذ تعود إلى بركان في نيوزيلندا بحثًا عن ضحايا

11:41 م السبت 14 ديسمبر 2019
فرق الإنقاذ تعود إلى بركان في نيوزيلندا بحثًا عن ضحايا

ثوران البركان القاتل بجزيرة وايت آيلاند في نيوزيلن

ولنجتون - (د ب أ)

عادت فرق الإنقاذ إلى واكاري النيوزيلندية أو الجزيرة البيضاء للبحث عن جثتي شخصين ما زالا مفقودين بعد ثوران بركان.

وثار البركان النيوزيلاندي النشط الذي يقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالبلاد يوم الاثنين الماضي أثناء زيارة العشرات من السياح للموقع.

وارتفعت حصيلة القتلى حاليا إلى 15 بعد وفاة شخص آخر اليوم السبت في المستشفى.

وتم نقل فريقين، يضم كل منهما أربعة من رجال البحث والإنقاذ والتعرف على ضحايا الكوارث، بمروحية إلى الجزيرة في ساعة مبكرة من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

ثوران بركان بركان نيوزيلندا فرق الإنقاذ واكاري

الخبر التالى:

الجيش الليبي يسيطر على مواقع ومراصد مهمة جنوب شرقي طرابلس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان