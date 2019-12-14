فرق الإنقاذ تعود إلى بركان في نيوزيلندا بحثًا عن ضحايا

ولنجتون - (د ب أ)

عادت فرق الإنقاذ إلى واكاري النيوزيلندية أو الجزيرة البيضاء للبحث عن جثتي شخصين ما زالا مفقودين بعد ثوران بركان.

وثار البركان النيوزيلاندي النشط الذي يقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالبلاد يوم الاثنين الماضي أثناء زيارة العشرات من السياح للموقع.

وارتفعت حصيلة القتلى حاليا إلى 15 بعد وفاة شخص آخر اليوم السبت في المستشفى.

وتم نقل فريقين، يضم كل منهما أربعة من رجال البحث والإنقاذ والتعرف على ضحايا الكوارث، بمروحية إلى الجزيرة في ساعة مبكرة من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).