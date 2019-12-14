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بيلوسي تتوجه إلى أوروبا للمشاركة في إحياء ذكرى معركة الثغرة

11:17 م السبت 14 ديسمبر 2019
بيلوسي تتوجه إلى أوروبا للمشاركة في إحياء ذكرى معركة الثغرة

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ)

تتوجه رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي، إلى أوروبا خلال الساعات المقبلة حيث تزور بلجيكا ولوكسمبورج للمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والسعبين لـ "معركة الثغرة".

وكانت بيلوسي قد أعلنت أمس الجمعة أنها سترأس وفدا من الكونجرس لإحياء ذكرى تلك المعركة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية ووقعت في شتاء عام 1944.

وقالت بيلوسي في بيان: "مع إحيائنا الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمعركة الثغرة، إنه لشرف كبير أن أقود وفدا مميزا من الحزبين إلى بلجيكا ولوكسمبورج تكريما لأحد أعظم أعمال البطولة الأمريكية في تاريخ أمتنا".

وأضافت أن الوفد الذي يضم أكثر من عشرة أعضاء في مجلس النواب سيشارك في إحياء الذكرى إلى جانب قدامى المحاربين وعائلاتهم وأفراد حاليين في الجيش الأمريكي.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي أمريكا واشنطن

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