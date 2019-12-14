اشتباكات ليلية بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في كربلاء

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات مساء اليوم السبت، بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية قرب مبنى محافظة كربلاء 118كم جنوبي بغداد.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن اشتباكات اندلعت مساء اليوم بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء وحي البلدية، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي بالهواء والغازات المسيلة للدموع في محاولة لإرجاعهم إلى ساحة التربية مركز التظاهر والاعتصام".

وأوضح الشهود أن "عدد من المتظاهرين قاموا بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام، وقطع الطريق المؤدي إلى المجمع الحكومي".

وذكر الشهود أن "أحداث العنف أوقعت عدد من الإصابات وحالات اختناق بين صفوف المتظاهرين".

ودعت تنسيقية كربلاء إلى تظاهرة كبيرة لمواصلة الإضراب العام الذي رافق المظاهرات الاحتجاجية منذ 7 أشهر.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد ،تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.

وأسفرت هذه المصادمات عن مقتل 460 متظاهرًا وإصابة 20ألف آخرين.