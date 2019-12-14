عسكري يمني: العمليات العسكرية ضد الحوثي تسير وفقًا للخطط المرسومة

عدن - (أ ش أ):

أكد قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير بن عزيز أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي التابعة لإيران تسير وفقاً للخطط المرسومة وأن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية يحققون انتصارات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال ترؤس قائد العمليات المشتركة اليمني، اليوم السبت، اجتماعاً لرؤساء أركان العمليات المشتركة لمناقشة العمليات القتالية والعسكرية في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية بحضور رئيس هيئة ركن العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري.

وأشاد المسئول العسكري اليمني خلال الاجتماع بانتصارات وحدات الجيش الوطني اليمني في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف حيث تمكنت من تحرير سلسلة جبال قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمال المحافظة، في عملية نوعية بمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار اللواء بن عزيز إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي في الساحل الغربي وفي مختلف المناطق، ورفضها للاتفاقات والمواثيق وسعيها الحثيث في إفشال وتدمير ما تبقى من اتفاق استوكهولم والجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام.

وثمن قائد العمليات المشتركة الإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش الوطني خلال المعركة وإلحاق مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.