فتح: الاحتلال يعتمد على الجدار والاستيطان لمنع إقامة دولة فلسطينية

رام الله - (أ ش أ):

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على الجدار والاستيطان ومخططات الضم؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأكد القواسمي - خلال لقائه وفدا أمريكيا اليوم السبت، في رام الله، أن استراتيجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية واليمين المتطرف، ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية؛ لمنع حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومنع قيام دولة فلسطين، وهي: جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، والبناء الاستيطاني وتوسعته، ومخططات الضم وخاصة غور الأردن، مضيفا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتعمد تعقيد المشهد السياسي من خلال إقحام الدين في الصراع، واستخدامه كحجة وذريعة لاستمرار الاحتلال وتنفيذ نظام الابارتهايد (العزل العنصري) بحق الشعب الفلسطيني، وهو أمر خطير جدا وله انعكاسات ودلالات خطيره في كل مكان في العالم.

وأوضح القواسمي للوفد الأمريكي، أن صراعنا يكمن مع الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس المعترف بها في الأمم المتحده، وليس مع الديانه اليهودية.