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أبو مازن: الانتخابات هي بوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا

09:03 م السبت 14 ديسمبر 2019
أبو مازن: الانتخابات هي بوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

القاهرة - (مصراوي)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" على أن استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، وإصرارها على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، "سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة."

جاء ذلك خلال استقبال أبومازن، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وفدًا من المفكرين وكبار المثقفين المصريين من المركز المصري للفكر والدراسات الإسترتيجية.

وشدد أبو مازن على أن هناك إرداة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف، لأن ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام وأن" الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا"، مشددا على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.

وقال "إن زيارة فلسطين هو كسر للحصار الذي يفرضه الاحتلال والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه جراء الاحتلال واجراءاته."

وفي ختام اللقاء، قدم مدير المركز العميد خالد عكاشة، درع المركز تكريما للرئيس عباس، وكذلك أهداه مجموعة إصدارت المركز تقديراً لدور سيادته الفكري والسياسي.

محمود عباس إسرائيل شرم الشيخ المركز المصري للفكر والدراسات الإسترتيجية القدس منتدي شباب العالم

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