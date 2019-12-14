"العد التنازلي بدأ".. معلومات جديدة عن السعودي مُطلق النار في قاعدة أمريكية

القاهرة – مصراوي:

كشف تقرير أمني أمريكي، تفاصيل جديدة حول المتهم السعودي بإطلاق نار بقاعدة بحرية عسكرية أمريكية، بولاية فلوريدا، الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأوضح التقرير أن محمد الشمراني، المتهم في إطلاق النار بالقاعدة العسكرية، نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تفسر بأنها تشير إلى الهجوم، قبل 4 أشهر من وقوعه.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا، الأسبوع الماضي، أن مطلق النار الشمراني، في القاعدة الجوية البحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله، هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب.

وكتب الشمراني، في 11 سبتمبر، أي قبل أربعة أشهر من الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، "بدأ العد التنازلي"، ولم يذكر مزيد من التفاصيل، وذلك وفقًا للنشرة الاستخباراتية المشتركة التي نشرت الجمعة.

وذكرت النشرة، التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ووكالة الاستخبارات الدفاعية، أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، تضمنت إشارات تعتبر غير المسلمين "كفار"، مدافعًا عما وصفه بـ"الجهاد".

وكتب في منشورات أخرى، "نا ضد الشر، وأمريكا ككل تحولت إلى أمة شريرة، وما أراه من أمريكا هو دعم إسرائيل التي تعد غزوًا للدول الإسلامية".

وقال بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، "يظل هدفنا واضحًا، وهو تحديد ما إذا كان مطلق النار قد تصرف بمفرده أو ما إذا كان أي شخص قد ساعد أو قدم الدعم له أو كان على علم بهجومه مقدمًا".

وأدانت المملكة العربية السعودية الواقعة، واعتبرت فاعلها أنه "لا يعبر عن مشاعر السعوديين".

فيما أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، أن سفيرة السعودية، الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا، الخميس الماضي، لتقديم التعازي، بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

فيما صرح مسؤولون أميركيون لرويترز، الثلاثاء الماضي، أن ما يقرب من 175 من طلاب الطيران العسكريين السعوديين تم وقفهم كجزء من "إجراءات السلامة" بعد أن أطلق ملازم من سلاح الجو السعودي النار وقتل ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.