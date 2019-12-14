باسيل: نحتاج دولة مدنية وليست طائفية ولن أشارك بحكومة يرأسها الحريري

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، إنه لا يمكن العمل مع النظام الطائفي القائم في لبنان، لافتًا إلى أهمية التحول إلى دولة مدنية.

وأضاف باسيل، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه لن يشارك في حكومة يرأسها رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، ردًا على ما يرد من أنباء حول اقتراب الأخير من تشكيل الحكومة.

وأردف، "لا مشكلة في بقائنا خارج الحكومة وسنخدم لبنان من موقع المعارضة"، مؤكدًا، "لبنان على علاقة جيدة مع كل الدول وليست جزءًا من محور ضد محور آخر".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.