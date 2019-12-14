الجيش اليمني يقتل 45 حوثيًا في صعدة

عدن - أ ش أ

قتل وجرح 45 عنصرا من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة رازح بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في "بني معين" وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات؛ ما أسفر عن مصرع 18 عنصرا من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.