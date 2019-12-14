أمريكا تهنئ الجزائر بانتخاب تبون رئيسا جديدا للبلاد

الجزائر - أ ش أ

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع الرئيس المنتخب بهدف تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن "الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما شراكة مفيدة لكلا البلدين تتسم بالاحترام".

وأعرب البيان عن تطلع واشنطن للعمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مضيفا أن "الشعب الجزائري عبر عن تطلعاته ليس فقط من خلال صناديق الاقتراع، بل في الشوارع كذلك، مؤكدا أن أمريكا تدعم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلمية".

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر قد أعلنت أمس /الجمعة/ فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية بنسبة 58.15%.