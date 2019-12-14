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قطر واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات العسكرية

01:59 م السبت 14 ديسمبر 2019
قطر واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات العسكرية

خالد بن محمد العطية

الدوحة/القاهرة - (د ب ا):

استعرضت قطر واليابان اليوم السبت العلاقات العسكرية بينهما وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو على هامش "منتدى الدوحة"، الذي يعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" ، بمشاركة دولية واسعة اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح صباح اليوم السبت بكلمة قال فيها ان سياسة بلاده تقوم على اساس احترام القانون الدولي وحل النزاعات سلميا.

خالد بن محمد العطية مجلس الوزراء الدوحة قطر اليابان

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