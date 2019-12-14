تمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعدم التوصل إلى اتفاقات

مدريد - (د ب أ):

تم تمديد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدريد لوقت إضافي اليوم السبت، حيث تم صدور مسودات نصوص جديدة صباحا، بعد إجراء مفاوضات ليلا.

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تكون الجلسة النهائية بكامل أعضائها مساء أمس الجمعة، لكنها تأجلت بعد أن فشل المندوبون في التوصل إلى اجماع بشأن وثيقة نهائية.

وكانت القاعات، التي كانت صاخبة خلال المؤتمر على مدى الأسبوعين الماضيين هادئة وخالية نسبيا صباح اليوم السبت.

ولم يتفق القادة، الذين تجمعوا في العاصمة الإسبانية مدريد من 196 دولة والاتحاد الأوروبي، بعد على وثيقة نهائية وعلى كيفية تمويل الدول الفقيرة للتخفيف من حدة الضرر الناجم عن تغير المناخ وأيضا على قواعد سوق الكربون.

واتضحت عدم قدرة القادة على التوصل إلى اتفاق خلال جلسة عامة عقدت أمس الجمعة، حيث اختلفت مطالبهم بدرجة كبيرة.

وكان المراقبون قد استبعدوا حدوث أي تحرك قبل صباح اليوم السبت عند استئتاف العمل على صياغة الوثيقة النهائية للمؤتمر.