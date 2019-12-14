رويترز: قطر تتحدث عن "تقدم طفيف" في الأزمة الخليجية

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، السبت، إن تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل الأزمة التي اندلعت قبل أكثر من عامين بين دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان تحقّق أي تقدم خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير القطري لرويترز إن إن "تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف".

يأتي ذلك على هامش "منتدى الدوحة" الذي انطلقت أعماله، السبت، بمشاركة عدد من المسؤولين والقادة، بينهم رئيس وزراء ماليزيا محمد مهاتير، ووزيرا الدفاع والخارجية التركيان خلوصي أكار ومولود تشاووش أوغلو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن برفقة مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب.

وقبل 4 أيام، انعقدت الدورة الـ40 من قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، وتغيّب عنها الأمير تميم بن حمد للمرة الثانية منذ اندلاع الأزمة، وأوفد رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة لترؤس وفد بلاده في القمة.

الأمر الذي استنكره دول الخليج واعتبروا أنه "سوء تقدير من جانب أمير قطر من شأنه أن يُطيل أمد الأزمة الخليجية".

وقطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر منذ 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية. لكن الدوحة تواصل نفي وإنكار تلك الاتهامات.