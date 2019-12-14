العراق: صد هجومًا لداعش قرب الحقول النفطية جنوب الموصل

الموصل- (د ب أ):

أعلن مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى اليوم السبت، مقتل داعشيين اثنين واعتقال ثالث في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش قرب الحقول النفطية جنوب الموصل، 440كم شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري إن"القوات الأمنية صدت اليوم هجوما شنه عناصر تنظيم داعش داعش قرب الحقول النفطية في ناحية القيارة، 60 كم جنوب الموصل، وتمكنت من قتل أثنين من عناصر التنظيم واعتقال ثالث فيما لاذ البقية بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي سياق آخر، قال الجبوري إن"عصابات داعش اقتحمت اليوم منزل ضابط في الجيش العراقي في بلدة بادوش، 25 كم شمال غرب الموصل، وقتلت زوجته ووالدته نحرا قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.