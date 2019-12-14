تظاهرات مؤيدة للبشير في الخرطوم بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته

القاهرة- (وكالات):

انطلقت تظاهرات لأنصار الرئيس السوداني السابق عُمر البشير، اليوم السبت، في عدد من مناطق الخرطوم بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم.

ووصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، اليوم السبت، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير اليوم السبت حكمها في قضية الفساد المرفوعة ضده.

وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مباله ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.

وعلى الرغم من اعترافه بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد البشير براءته من التهم الموجهة إليه.