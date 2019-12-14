الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تخزين الطائرات التركية بمصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الجمعة، أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان تدمير شحنات عسكرية تركية بمواقع تخزينها وقد نتج عن ذلك انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة، وفق سكاي نيوز عربية.

وأوضحت قيادة الجيش الليبي أن "العملية جرى تنفيذها بعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية".

وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "السفن وطائرات الشحن المدنية من نقل المعدات العسكرية التركية إلى جميع منافذ ليبيا وإلا فإنها ستكون هدفا مشروعا لسلاح الجو الليبي وهو إنذار علني ونهائي".

كما طالب الجيش الليبي سكان مدينة مصراتة برفض تخزين الذخائر قرب أحيائهم السكنية ومطالبة تجار السلاح وقادة الميليشيات الإرهابية بإخراجها بعيدا عن تواجد السكان المدنيين المسالمين.

وأضافت "تم رصد وصول هذا الدعم العسكري التركي لمنافذ مدينة مصراته البحرية والجوية وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراته التي تم تخزين الطائرات المسيرة (TB2) فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقا من مطار مصراتة".

وأشار بيان الجيش الليبي إلى أنه "تم الفترة السابقة تدمير كل هذه الطائرات قبل أن تعود للظهور مجددا اليوم ، فيما جرى تدمير عدد من المدرعات التركية من نوع لميس في معركة تحرير طرابلس بواسطة الأسلحة المضادة للدروع في وقت سابق".