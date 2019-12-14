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واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين للتورط في تمويل حزب الله

01:12 ص السبت 14 ديسمبر 2019
واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين للتورط في تمويل حزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين هما جامع تحف فنية وشريك له بتهمة تحويل عشرات الملايين لحزب الله اللبناني الموالي لإيران عبر مخططات لغسيل الأموال.

وحددت وزارة الخزانة الأمريكية هوية الرجلين وهما ناظم أحمد، المقيم في لبنان وصالح عاصي، شريك أحمد المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووصفت الوزارة أحمد بأنه أحد أبرز المتبرعين لحزب الله وقالت إنه يمتلك مجموعة فنية تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات تشمل أعمال لبابلو بيكاسو وأندي وارول. واتهم عاصي بغسل الأموال عبر تجارة أحمد في الماس. كما تشمل العقوبات 17 كيانا متصلة بهما.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "حزب الله يواصل استخدام شركات تجارية تبدو قانونية كواجهة لجمع وغسيل الأموال في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتمكن من استخدام الرشاوى والعلاقات السياسية لضمان الوصول إلى الأسواق بشكل غير شرعي وتجنب الضرائب".

وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة حزب الله ناظم أحمد صالح عاصي

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