تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.. الرئيس الصربي يؤجل الانتخابات العامة

بلجراد - (د ب أ):

قرر اليوم الجمعة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تأجيل موعد الانتخابات العامة المقررة في مارس 2020 إلى وقت لاحق، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي ليمنح حكومته الوقت اللازم لتجنب المقاطعة من قبل منافسيه والسماح بإجراء اقتراع حر ونزيه.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج إن مئات المتظاهرين تجمعوا اليوم الجمعة، حول المبنى الذي يضم محطة آر تي اس التابعة للدولة، وشجبوا أسلوبها المتحيز الموالي للحكومة ودعوها إلى منح مزيد من الوقت لبث المنافسين للحزب الحاكم لبرامجهم الانتخابية.

وصعدت أحزاب المعارضة والناشطون الحقوقيون من احتجاجاتهم لمدة عام ضد الرئيس فوتشيتش والحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي ينتمي له.

واتهمت أحزاب المعارضة فوتشيتش باتباع أسلوب استبدادي باستغلال منصبه لقمع الأصوات المعارضة ووسائل الإعلام التي لا تتفق مع خط الحزب.

وتزامن ذلك مع زيارة من نواب البرلمان الأوروبي الذين حثوا التقدميين على تصحيح أوجه القصور لمنح المنافسين فرص مساوية للتصويت المتوقع في الربيع المقبل.

وقالت مايا جويكوفيتش رئيسة البرلمان الصربي بعد لقائها النائب الأوروبي كنوت فليكنشتاين في بلجراد:" لقد تناقشنا واتفقنا على عدم إجراء الانتخابات في مارس".

ورفضت جويكوفيتش الكشف عن موعد إجراء الانتخابات وقالت إن الرئيس فوتشيتش وحده هو الذي يملك سلطة تحديد الموعد.

وبموجب القانون ، يجب أن تتم الانتخابات بحلول حزيران/يونيو المقبل ، عندما تنتهي صلاحيات نواب البرلمان.