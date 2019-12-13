أورجواي تؤكد سلامة الرئيس فازكيز بعد فحوصات طبية
مونتيفيديو - (د ب أ):
أفاد بيان رئاسي في أورجواي اليوم الجمعة، بأن الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس البلاد المنتهية ولايته ، تاباري فازكيز أمس الخميس أثبتت سلامته.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الموقع الإلكتروني للرئاسة بيانا جاء فيه ، إن نتائج الفحوصات كانت مرضية ولم يظهر فيها أي آثار للمرض.
وبحسب البيان ، كان فازكيز قد خضع لجراحة إشعاعية ، لعلاج علة في الرئة اليمنى في وقت سابق من العام الحالي .
وأضاف الموقع أن فازكيز سيواصل مهام حكومته المعتادة مع الاستمرار في الفحوصات الدورية.
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