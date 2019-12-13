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أورجواي تؤكد سلامة الرئيس فازكيز بعد فحوصات طبية

11:29 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
أورجواي تؤكد سلامة الرئيس فازكيز بعد فحوصات طبية

تابارى فازكيز رئيس أوروجواى

مونتيفيديو - (د ب أ):

أفاد بيان رئاسي في أورجواي اليوم الجمعة، بأن الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس البلاد المنتهية ولايته ، تاباري فازكيز أمس الخميس أثبتت سلامته.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الموقع الإلكتروني للرئاسة بيانا جاء فيه ، إن نتائج الفحوصات كانت مرضية ولم يظهر فيها أي آثار للمرض.

وبحسب البيان ، كان فازكيز قد خضع لجراحة إشعاعية ، لعلاج علة في الرئة اليمنى في وقت سابق من العام الحالي .

وأضاف الموقع أن فازكيز سيواصل مهام حكومته المعتادة مع الاستمرار في الفحوصات الدورية.

تاباري فازكيز أورجواي

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