المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور سول الأسبوع المقبل

سول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون سيزور سول الأسبوع المقبل، قبيل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء مرونة في استئناف المفاوضات النووية المتوقفة.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية بأن زيارة بيجون إلى سول ستستغرق 3 أيام، سيلتقي خلالها مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون لمناقشة سبل الحفاظ على الحوار مع بيونج يانج وإحراز تقدم في الجهود المشتركة الرامية إلى نزع السلاح النووي بالكامل من الأراضي الكورية، إلى جانب عقد محادثات مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وها.

ويتوقع أن يسعى المبعوث الأمريكي خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية لإجراء اتصالات مع الجانب الكوري الشمالي في منطقة بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين، ولكن لا يزال غير واضحًا بعد إمكانية إجراء مثل هذا اللقاء، في ظل إصرار كلا الجانبين على موقفهما.

وتأتي زيارة بيجون إلى سول وسط تصاعد التوترات التي أعقبت إجراء بيونج يانج تجربة محركات الصواريخ الأسبوع الماضي، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يخسر كل شيء إذا ظل يتصرف بطريقة عدائية، لكنه أضاف أنه يعتقد أن كيم "أذكى" من أن يفعل ذلك.