ترامب: أتوقع أن تصل مشتريات الصين من أمريكا إلى 50 مليار دولار

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تصل مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى 50 مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن ترامب ، إنه كان يرغب في الانتظار بعد عام 2020 لبدء محادثات المرحلة الثانية، ولكن مفاوضي البلدين سوف يبدأون العمل على تلك المرحلة من الاتفاق على الفور ، وليس بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال فى وقت سابق من اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى "اتفاق مرحلة أولى كبير للغاية" بشأن التجارة ما يعني عدم دخول تعريفات جمركية حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وذكر ترامب على تويتر إن الصين وافقت "على إجراء تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة لمنتجات زراعية وطاقة ومنتجات صناعية، وأكثر من ذلك بكثير."

وأوضح أن التعريفات التي كان مقرر تطبيقها يوم الأحد "لن يتم تنفيذها لحقيقة أننا توصلنا للاتفاق".

و أعلن نائب وزير التجارة الصيني ونج شووين اليوم الجمعة توصل بلاده والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن نص المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين والتي تتضمن إلغاء الرسوم الأمريكية على السلع الصينية على عدة مراحل.

في المقابل ستزيد الصين وارداتها من الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق، بحسب وزير التجارة.

وقال ونج إن الاتفاق يشمل أيضا مجالات الاهتمام بالنسبة للولايات المتحدة مثل حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الوصول إلى الأسواق للشركات الأجنبية في الصين.

ويبقي الاتفاق على سريان بعض التعريفات، بما في ذلك تعريفة بنسبة 25 % على واردات صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار ، في حين سيتم تخفيض العديد من التعريفات المتبقية .