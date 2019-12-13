مسلمون يتظاهرون في الهند للاحتجاج على قانون يهمشهم

تظاهر جموع من المسلمين في ربوع الهند، للاحتجاج على قانون الجنسية، الذي صدق عليه البرلمان الهندي مؤخرًا، لأنه يهمش الأقلية المسلمة في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته "يورو نيوز".

وينص قانون الجنسية على منح الجنسيات للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجينيين والبارسيين والسيخ، الذين فروا من باكستان وبنجلادش وأفغانستان قبل العام 2015، بالحصول على الجنسية الهندية، مستبعدًا المسلمين في كل تلك الدول، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الدولية، بأنها جائت من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإرضاء الهندوس.

واندلعت الاشتباكات بين رجال الشرطة والمحتجين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.

ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا النصّ معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج بحسب قولهم، في ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.