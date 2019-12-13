واشنطن تفرض عقوبات على لبنانيين لتمويلهما "حزب الله"

القاهرة – مصراوي:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركات مملوكة لرجلي الأعمال اللبنانيين، صالح عاصي، الذي يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناظم سعيد أحمد، بتهمة تمويل "حزب الله" اللبناني، المصنف إرهابيًا في الولايات المتحدة، بملايين الدولارات.

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن رجلي الأعمال اللبنانيين، متهمين بغسيل الأموال عبر شركات مقرها لبنان والكونغو الديمقراطية، والاستفادة من تلك الأموال، لدعم حزب الله ماديًا.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين: "يواصل حزب الله استخدام الشركات التي تبدو شرعية كشركات واجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب".

وأضاف، "ستستمر الإدارة الأمريكية، في اتخاذ إجراءات ضد ممولي حزب الله مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي، الذين استخدموا خطط غسيل الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة معاناة الشعب اللبناني".