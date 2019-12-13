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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس

06:02 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس

الجيش الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة، دخلت "مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي"، جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن في وقت باكر من الجمعة، أن قوات الجيش تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس، من جميع المحاور المؤدية لها، في الوقت الذى تتم فيه عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل العاصمة طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة"، التي تستخدم ضده.

الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية طرابلس

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