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شرطة باريس تقتل رجلا يحمل سلاحًا

05:57 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
شرطة باريس تقتل رجلا يحمل سلاحًا

شرطة باريس تقتل رجلا يحمل سلاحًا

باريس - (د ب أ):

قالت الشرطة الفرنسية إن رجال شرطة كانوا يقومون بدورية في منطقة تجارية بالعاصمة باريس اليوم الجمعة، أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين فأردوه قتيلا.

وقالت إدارة الشرطة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحادث وقع في حي " لا ديفونس" التجاري غربي العاصمة، وإنه لم يصب أحد من رجال الشرطة .

ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود دوافع إرهابية خلف الحادث.

وتقع العديد من مقرات الشركات في لا ديفونس إلى جانب مركز تجاري كبير ومحطة تبادلية رئيسية للسكك الحديدية بين الضواحي.

وتمثل المنطقة حاليا سوقا رائجا لسلع عيد الميلاد.

شرطة باريس الشرطة الفرنسية اطلاق نار حي لا ديفونس

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