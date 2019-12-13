الكويت تطالب مواطنيها في العراق بـ"المغادرة فورًا"

القاهرة - مصراوي:

حذرت سفارة الكويت في بغداد، مواطنيها من السفر إلى العراق، مطالبة المتواجدين بها إلى المغادرة "فورًا"، نظرًا لما يشهده البلد من توتر وتظاهرات.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت السفارة في بيان الجمعة، ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص "الصيد" في عموم الأراضي العراقية منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي تصل الى السجن.

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة برحيل النظام الحالي، وتعديل الدستور وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.