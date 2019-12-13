وزير الخارجية المجري: لا نعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي

موسكو - أ ش أ

أكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، أن بلاده تشارك في المحادثات الخاصة بمستقبل الاتحاد الأوروبي نظرًا لاهتمامها بتعزيز دور الاتحاد وليس لاعتزامها الانفصال عنه.

وقال زيجارتو - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "بالطبع، لا نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونرى أن قوة الاتحاد تأتي من قوة أعضائه، ونظرًا لحرصنا على أن يصبح قويًا من جديد، نشارك في هذه المحادثات التي تتمحور حول مستقبل الاتحاد".. واصفا الإدعاءات التي تزعم بأن المجر تسعى للخروج من التكتل الأوروبي بـ "الهراء".

وكانت العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي شهدت بعض التوترات في عام 2018 بفعل أزمة المهاجرين؛ إذ عارضت بودابست نظام الحصص لتوزيع المهاجرين؛ ما أدى إلى اتهام البرلمان الأوروبي للمجر بالابتعاد عن مبادئ الديمقراطية، مقترحا فرض غرامات عليها من قبل مجلس الاتحاد؛ وهو الأمر الذي أثار تكهنات بشأن إمكانية خروج المجر من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أزمة خروج بريطانيا (بريكست).