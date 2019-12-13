لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون مُعطل عن العمل بغزة

غزة - أ ش أ

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل مُعطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ٢٠٪ من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

وأكد الخضري - في تصريح اليوم الجمعة - أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة.. مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.

وأضاف أنه بسبب الحصار وقلة الدخل، أصبحت القوة الشرائية ضعيفة جدا، إلى جانب منع الاحتلال الاسرائيلي العديد من مواد الخام اللازمة للصناعة، ما قلص عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي بشكل عام .. مؤكدا أن عدة مؤسسات دولية وأممية حذرت من أن عام 2020 سيكون أكثر قسوة بسبب الحصار، وقد تصبح غزة خلاله غير قابلة للحياة، طبقاً للمعايير المطلوبة في مجالات الصحة وتوفر الخدمات المياه والكهرباء وإيجاد فرص العمل.

وطالب الخضري المؤسسات الدولية والأممية بتقديم دور حقيقي وملموس في علاج المشكلات الإنسانية التي أصبحت تخنق غزة وتضاعف المعاناة الإنسانية لمليوني فلسطيني يعيشون فيها في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد .. مشددا على ضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.

وناشد المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار غير القانوني الذي يتناقض مع مباديء القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.